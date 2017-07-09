Руни: «Последние 13 лет я и мои дети носили пижаму „Эвертона“»

Вернувшийся в «Эвертон» Уэйн Руни заявил, что, даже выступая за «Манчестер Юнайтед», не прекращал поддерживать «ирисок»:

«Честно говоря, я это не афишировал, но последние 13 лет я и мои дети дома носили пижаму „Эвертона“. Но мне приходилось об этом умалчивать!

Здорово. Надев эту футболку, чувствую то же, что и 13 лет назад. Не дождусь момента, когда выйду на поле».