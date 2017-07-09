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Руни: «Последние 13 лет я и мои дети носили пижаму „Эвертона“»
Сегодня, 16:49 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Вернувшийся в «Эвертон» Уэйн Руни заявил, что, даже выступая за «Манчестер Юнайтед», не прекращал поддерживать «ирисок»:
«Честно говоря, я это не афишировал, но последние 13 лет я и мои дети дома носили пижаму „Эвертона“. Но мне приходилось об этом умалчивать!
Здорово. Надев эту футболку, чувствую то же, что и 13 лет назад. Не дождусь момента, когда выйду на поле».
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Потом Кайрат, потом Зенит...))))