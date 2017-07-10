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Валенсия — Руни: «Ты всегда был моим другом и нашим капитаном»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Руни Уэйн, Валенсия Луис-Антонио
Сегодня, 00:00 | Источник: Твиттер Антонио Валенсии | Редакция: Роман Мельник
Эквадорский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия на своей странице в Twitter трогательно попрощался с покинувшим «красных дьяволов» Уэйном Руни:
«Дорогой Уэйн, ты всегда был моим другом и нашим капитаном. Ты был первым, кто поприветствовал меня в „Манчестер Юнайтед“, и я всегда буду тебе благодарен».
Querido @WayneRooney:siempre fuiste mi amigo y nuestro capitán. Fuiste el primero en recibirme Siempre estaré agradecido contigo @ManUtd_Es pic.twitter.com/G5gtu4JhGB
— Antonio Valencia (@anto_v25) 9 июля 2017 г.
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