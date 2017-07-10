Валенсия — Руни: «Ты всегда был моим другом и нашим капитаном»

Эквадорский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия на своей странице в Twitter трогательно попрощался с покинувшим «красных дьяволов» Уэйном Руни:

«Дорогой Уэйн, ты всегда был моим другом и нашим капитаном. Ты был первым, кто поприветствовал меня в „Манчестер Юнайтед“, и я всегда буду тебе благодарен».