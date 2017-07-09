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Фаулер: «Лукаку — это улучшенная версия Ибрагимовича»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Фаулер Робби, Лукаку Ромелу
Вчера, 23:52 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Знаменитый в прошлом английский нападающий Робби Фаулер считает, что «Манчестер Юнайтед» совершил отличное приобретение в лице Ромелу Лукаку:
«Думаю, что по многим показателям Лукаку — это улучшенная версия Ибрагимовича.
Златан забивал голы, но у „Манчестер Юнайтед“ не было молодого и энергичного исполнителя, который будет бежать на защитников, обыгрывать их и создавать угрозу у ворот соперника.
Когда Ромелу в хорошем состоянии, то может совершать всё это. Он обязательно усилит „Юнайтед“ в следующем сезоне».
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