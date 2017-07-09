Фаулер: «Лукаку — это улучшенная версия Ибрагимовича»

Знаменитый в прошлом английский нападающий Робби Фаулер считает, что «Манчестер Юнайтед» совершил отличное приобретение в лице Ромелу Лукаку:

«Думаю, что по многим показателям Лукаку — это улучшенная версия Ибрагимовича.

Златан забивал голы, но у „Манчестер Юнайтед“ не было молодого и энергичного исполнителя, который будет бежать на защитников, обыгрывать их и создавать угрозу у ворот соперника.

Когда Ромелу в хорошем состоянии, то может совершать всё это. Он обязательно усилит „Юнайтед“ в следующем сезоне».