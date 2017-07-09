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Сарри: «Просить об игроках за 100 миллионов евро будет слишком просто»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Наполи, Сарри Маурицио
Вчера, 23:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о том, что он не занимается трансферными вопросами:

«Тактики ежедневно делают выбор, поэтому у меня нет больших сожалений о минувшем сезоне. Да, нам было трудно найти нужный баланс после травмы Милика, и порой я принимал неправильные решения, но больших сожалений нет.

Трансферная политика? Не очень-то хочется всем этим заниматься. Иногда к нам приходят игроки, которых я даже не знаю, и это нормально, потому что я верю нашему спортивному директору.

Моя задача состоит в том, чтобы развивать игроков, находящихся в моем распоряжении. Просить о футболистах, которые стоят 100 миллионов евро каждый, — не моя работа. Это будет слишком просто».

Напомним, несколько дней назад «Наполи» подписал нападающего «Бордо» Адама Унаса.

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