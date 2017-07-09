Спаллетти: «Нам крайне важно строить игру от обороны»

Новый главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ваттенсом» (2:1) в товарищеском матче.

«Я доволен отдачей игроков. Сложно было ожидать чего-то большего. Первый матч показал наши слабые стороны. Нам крайне важно строить нашу игру от обороны, отбирать мяч, играть через центральную зону, чтобы иметь больше вариантов», - сказал Спаллетти.