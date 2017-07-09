Паулиньо: «В России мне обещали платить в 10 раз больше, чем в „Коринтиансе“»
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо рассказал о том, что некий российский клуб предлагал ему зарплату в 10 раз большую, чем он получал в свое время в «Коринтиансе»:
«Когда я играл за „Коринтианс“ в 2011 году, я получил предложение из России. Тогда мне обещали зарплату в 10 раз большую, чем я получал в Бразилии, однако я ответил: „Что могу делать с пятью, смогу делать и с двумя“.
Деньги никогда не были для меня на первом месте. Футболист может заработать в любой команде. Важнейшая вещь заключается в том, что я хочу быть счастливым, принимая решения».
Паулиньо также прокомментировал интерес к нему со стороны «Барселоны»:
«Мне очень хочется играть в Европе в окружении игроков мирового уровня. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов, а „Барселона“ может себе это позволить».
Или войдите через
Томь скорей всего.
поэтому из сраной апл я переехал в мощнейшую китайскую лиг
P.S.Это был Анжи.
Так что братцы,это была попытка федуна притащить икрицы в тарасовку..ну ничего,денег на икорке сэкономил,да мутко заслал не хило=тухленькая победа.
P.S. ты так испугался диалога со мной, что в игнор добавил? ахахаха
Сомнения у меня закрадываются?!
Может Анжи?