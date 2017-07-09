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Паулиньо: «В России мне обещали платить в 10 раз больше, чем в „Коринтиансе“»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: мнение, Гуанчжоу Эв, Паулиньо
Сегодня, 21:36 | Источник: Foxsports.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо рассказал о том, что некий российский клуб предлагал ему зарплату в 10 раз большую, чем он получал в свое время в «Коринтиансе»:

«Когда я играл за „Коринтианс“ в 2011 году, я получил предложение из России. Тогда мне обещали зарплату в 10 раз большую, чем я получал в Бразилии, однако я ответил: „Что могу делать с пятью, смогу делать и с двумя“. 

Деньги никогда не были для меня на первом месте. Футболист может заработать в любой команде. Важнейшая вещь заключается в том, что я хочу быть счастливым, принимая решения».

Паулиньо также прокомментировал интерес к нему со стороны  «Барселоны»:

«Мне очень хочется играть в Европе в окружении игроков мирового уровня. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов, а „Барселона“ может себе это позволить».

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