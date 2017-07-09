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Инсинье: «Цель „Наполи“ - скудетто»
Вчера, 23:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«У нас есть мечта - это скудетто. Понятное дело, что нам пока рано мечтать о чемпионском титуле, но мы хорошо сыграли во второй части прошлого сезона. Думаю, нам по силам побороться за чемпионство в новом году», - сказал Инсинье.
Ранее сообщалось, что Инсинье может продолжить карьеру в Англии.
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