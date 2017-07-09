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Инсинье: «Цель „Наполи“ - скудетто»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Наполи, Инсинье Лоренцо
Вчера, 23:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«У нас есть мечта - это скудетто. Понятное дело, что нам пока рано мечтать о чемпионском титуле, но мы хорошо сыграли во второй части прошлого сезона. Думаю, нам по силам побороться за чемпионство в новом году», - сказал Инсинье.

Ранее сообщалось, что Инсинье может продолжить карьеру в Англии.

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