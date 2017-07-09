Торрес: «Этот сезон будет более успешным для „Атлетико“, чем предыдущий»

Продливший контракт с «Атлетико» Фернандо Торрес рассчитывает, что в грядущем сезоне «матрасникам» удастся выиграть как можно больше турниров:

«Я бы хотел играть здесь вечно, играть на хорошем уровне — в клубе, который меня мотивирует и позволяет мне наслаждаться игрой. Продление контракта — волнующее событие, ведь не всегда получается быть там, где ты хочешь быть. А я получил такой шанс.

Хочу воспринимать эту возможность так, будто она последняя. Может быть, мне представится и другая возможность, но только так ею можно наслаждаться.

Это будет тяжелый сезон, усложненный ситуацией с трансферным баном, но мы испытываем все тот же энтузиазм. Команда доказала, что она может быть сильной. Наши результаты могут быть более значимыми. Я люблю смотреть на вещи с позитивом, поэтому жду только того, что этот сезон будет успешнее предыдущего».