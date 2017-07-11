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Два мадридских клуба возглавляют клубный рейтинг УЕФА, «Зенит» - 19-й
Сегодня, 14:25 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
«Реал» и «Атлетико» - два лучших клуба Европы согласно рейтингу УЕФА.
Отметим, что «матрасники», которые с момента возвращения в Лигу чемпионов в 2013 году после долгого отсутствия крайне удачно выступают в данном турнире (примечательно, что команда Диего Симеоне вылетала из турнира исключительно от «Реала»), вышли на вторую позицию, опередив «Баварию» (4-е место в рейтинге) и «Барселону» (3-е).
Лучшей позицией среди российских клубов может похвастаться «Зенит» - 19-е место. На 42-й строчке разместился ЦСКА, 55-е место у «Краснодара». Действующий чемпион России - «Спартак», находится на 105-й позиции.
Напомним, что в рейтинге учитываются выступления команд в еврокубках в течение последних пяти сезонов.
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кто сколько потратил на сегодняшний день:
1. Зенит 44 миллиона
2. Краснодар 10
3. Ахмат 2,8
4. Локомотив 2,5
5. Динамо 2,5
6. Спартак 1
и так далее.
Проще говоря, один Зенит на трансферы тратит в 2 раза больше, чем все остальные 15 клубов РПЛ!
кто сколько потратил на сегодняшний день:
1. Зенит 44 миллиона
2. Краснодар 10
3. Ахмат 2,8
4. Локомотив 2,5
5. Динамо 2,5
6. Спартак 1
и так далее.
Проще говоря, один Зенит на трансферы тратит в 2 раза больше, чем все остальные 15 клубов РПЛ!
Пришли: Эйден МакГиди (Селтик) - 12 миллионов евро, Николас Пареха (Эспаньол) - 10 миллионов евро, Дмитрий Комбаров (Динамо Москва) - 4 миллиона евро, Кирилл Комбаров (Динамо Москва) - 4 миллиона евро, Марек Сухи (Спарта) - 3 миллиона 800 тысяч евро, Маркос Рохо (Эстудиантес) - 2 миллиона евро, Родри (Эркулес) - 400 тысяч евро, Александр Беленов (Салют) - 200 тысяч евро, Артур Валикаев (Ростов) - 0, Эмин Махмудов (Сатурн) - 0, Андрей Дикань (Терек) - 0
Всего потрачено: 36 миллионов 400 тысяч евро
Пришли: Эмануэль Эменике (Фенербахче) - 10 миллионов евро, Динияр Билялетдинов (Эвертон) - 6 миллионов 700 тысяч евро, Деми Де Зеув (Аякс) - 6 миллионов евро, Артем Ребров (Шинник) - 300 тысяч евро
Всего потрачено: 23 миллиона евро
Пришли: Юра Мовсисян (Краснодар) - 7 миллионов 500 тысяч евро, Ромуло (Васко Да Гама) - 7 миллионов евро, Сальваторе Бокетти (Рубин) - 4 миллиона 500 тысяч евро, Хуан Инсарруальде (Бока Хуниорс) - 3 миллиона 300 тысяч евро, Ким Чельстрем (Лион) - 3 миллиона евро, Уоррис (Хакен) - 2 миллиона 900 тысяч евро, Огнен Вукоевич (Динамо Киев, аренда) - 1 миллион 500 тысяч евро, Хосе Хурадо (Шальке 04, аренда) - 1 миллион 500 тысяч евро.
Всего потрачено: 31 миллион 200 тысяч евро
Зенит может тогда каждый год покупать условного Месси за 200 млн и через год продавать за 150, и кричать на каждом углу "Зенит заработал 150 миллионов".
вам окончательно промыли мозг.
загуглите простые экономические понятия, такие как "расход", "доход" и "прибыль"
Спартак на своем месте
Помимо «Зенита», в последние семь сезонов в плей-офф европейских клубных турниров пробивались только «Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Порту», «Реал» и «Шальке 04». По итогам заключительных туров групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы к ним могут присоединиться «Базель», «Байер» и «Наполи».
ага.месяца 3-3 с половиной