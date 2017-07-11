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Два мадридских клуба возглавляют клубный рейтинг УЕФА, «Зенит» - 19-й

Соккер.Ру // Рейтинги, Реал, Атлетико М, ЦСКА, Зенит, Спартак М, Краснодар
Сегодня, 14:25 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

«Реал» и «Атлетико» - два лучших клуба Европы согласно рейтингу УЕФА.

Отметим, что «матрасники», которые с момента возвращения в Лигу чемпионов в 2013 году после долгого отсутствия крайне удачно выступают в данном турнире (примечательно, что команда Диего Симеоне вылетала из турнира исключительно от «Реала»), вышли на вторую позицию, опередив «Баварию» (4-е место в рейтинге) и «Барселону» (3-е).

Лучшей позицией среди российских клубов может похвастаться «Зенит» - 19-е место. На 42-й строчке разместился ЦСКА, 55-е место у «Краснодара». Действующий чемпион России - «Спартак», находится на 105-й позиции.

Напомним, что в рейтинге учитываются выступления команд в еврокубках в течение последних пяти сезонов.

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