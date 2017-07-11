30
«Наполи» представил основной комплект формы
Сегодня, 19:24 | Источник: ФК "Наполи" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Наполи» показал основной комплект формы на новый сезон. Футболки выполнены в традиционном лазурном цвете, шорты – в белом.
ё
Ранее сообщалось, что «Наполи» договорился с «Ромой» о трансфере защитника Мариу Руя.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Соккер.ру» разбирается в текущем рейтинге клубов от УЕФА, где правят «Реал» и «Атлетико», а чемпион России не проходит даже в первую сотню. Что бы это все значило?
Вчера
19:22 Официально Фото «Манчестер Юнайтед» подписал пятилетний контракт с Лукаку 50
09 июля 2017
60
Или войдите через