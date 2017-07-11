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«Наполи» представил основной комплект формы

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Наполи
Сегодня, 19:24 | Источник: ФК "Наполи" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Наполи» показал основной комплект формы на новый сезон. Футболки выполнены в традиционном лазурном цвете, шорты – в белом.

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Ранее сообщалось, что «Наполи» договорился с «Ромой» о трансфере  защитника Мариу Руя.

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