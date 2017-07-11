Рейтинг@Mail.ru

«Бастия» и «Аяччо» избежали вылета в третью лигу

Соккер.Ру // Франция. Лига 2 2017/2018, Заграница: события, Бастия, Аяччо
Сегодня, 20:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

«Бастия» и «Аяччо» не будут переведены в третью лигу Франции и новый сезон начнут в Лиге 2.

Напомним, клубы не сумели вовремя предоставить финансовые гарантии контролирующему органу Профессиональной футбольной лиги и были отправлены в третий по силе дивизион. Однако обе команды все-таки сумели собрать нужные средства за счет продажи своих футболистов. При этом «Аяччо» также получил 320 тысяч евро от властей Корсики. 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:19 Кэррик - новый капитан «Манчестер Юнайтед» 4
Александр Чистяков
Клубный рейтинг. Мадридская гегемония и «Зенит» в топ-20
«Соккер.ру» разбирается в текущем рейтинге клубов от УЕФА, где правят «Реал» и «Атлетико», а чемпион России не проходит даже в первую сотню. Что бы это все значило?
Комментариев: 6
19:24 Фото «Наполи» представил основной комплект формы 4
17:39 «Реал» отправился в США без Рамоса и Роналду 20
01:28 Фото Толиссо был в шортах от Nike на презентации в «Баварии», сотрудничающей с Adidas 14
Вчера
19:48 Дуглас Коста пропустил тренировку «Баварии» 8
19:22 Официально Фото «Манчестер Юнайтед» подписал пятилетний контракт с Лукаку 50
18:48 Фото Ирландская газета спутала Лукаку с британским рэпером 7
16:12 Видео Гол Марко Фабиана в ворота сборной Германии признан лучшим на Кубке Конфедераций 19
08:55 Видео Мексика обыграла Сальвадор в матче Золотого кубка КОНКАКАФ 12
все материалы по этой теме
Турниры