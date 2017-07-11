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«Бастия» и «Аяччо» избежали вылета в третью лигу
Сегодня, 20:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
«Бастия» и «Аяччо» не будут переведены в третью лигу Франции и новый сезон начнут в Лиге 2.
Напомним, клубы не сумели вовремя предоставить финансовые гарантии контролирующему органу Профессиональной футбольной лиги и были отправлены в третий по силе дивизион. Однако обе команды все-таки сумели собрать нужные средства за счет продажи своих футболистов. При этом «Аяччо» также получил 320 тысяч евро от властей Корсики.
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