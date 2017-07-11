Рейтинг@Mail.ru

Кэррик - новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Кэррик Майкл, Руни Уэйн
Сегодня, 21:19 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик стал новым капитаном команды. Повязку футболист получил после ухода Уэйна Руни в «Эвертон».

«Стать капитаном „Манчестер Юнайтед“ - огромная честь для меня. Я пришел сюда в 25 лет, и это уже 12-й мой сезон в клубе. Никогда не думал, что буду здесь так долго и добьюсь таких высот.

Выводить команду на поле, помогать молодым футболистам - всё это очень приятные вещи для меня. Я большой поклонник „Манчестер Юнайтед“, люблю этот клуб на протяжении многих лет».

35-летний Кэррик выступает за МЮ с 2006 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:33 «Бастия» и «Аяччо» избежали вылета в третью лигу 1
Александр Чистяков
Клубный рейтинг. Мадридская гегемония и «Зенит» в топ-20
«Соккер.ру» разбирается в текущем рейтинге клубов от УЕФА, где правят «Реал» и «Атлетико», а чемпион России не проходит даже в первую сотню. Что бы это все значило?
Комментариев: 6
19:24 Фото «Наполи» представил основной комплект формы 4
17:39 «Реал» отправился в США без Рамоса и Роналду 20
01:28 Фото Толиссо был в шортах от Nike на презентации в «Баварии», сотрудничающей с Adidas 14
Вчера
19:48 Дуглас Коста пропустил тренировку «Баварии» 8
19:22 Официально Фото «Манчестер Юнайтед» подписал пятилетний контракт с Лукаку 50
18:48 Фото Ирландская газета спутала Лукаку с британским рэпером 7
16:12 Видео Гол Марко Фабиана в ворота сборной Германии признан лучшим на Кубке Конфедераций 19
08:55 Видео Мексика обыграла Сальвадор в матче Золотого кубка КОНКАКАФ 12
все материалы по этой теме
Турниры