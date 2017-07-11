Кэррик - новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик стал новым капитаном команды. Повязку футболист получил после ухода Уэйна Руни в «Эвертон».

«Стать капитаном „Манчестер Юнайтед“ - огромная честь для меня. Я пришел сюда в 25 лет, и это уже 12-й мой сезон в клубе. Никогда не думал, что буду здесь так долго и добьюсь таких высот.

Выводить команду на поле, помогать молодым футболистам - всё это очень приятные вещи для меня. Я большой поклонник „Манчестер Юнайтед“, люблю этот клуб на протяжении многих лет».

35-летний Кэррик выступает за МЮ с 2006 года.