30
Кэррик - новый капитан «Манчестер Юнайтед»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Кэррик Майкл, Руни Уэйн
Сегодня, 21:19 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик стал новым капитаном команды. Повязку футболист получил после ухода Уэйна Руни в «Эвертон».
«Стать капитаном „Манчестер Юнайтед“ - огромная честь для меня. Я пришел сюда в 25 лет, и это уже 12-й мой сезон в клубе. Никогда не думал, что буду здесь так долго и добьюсь таких высот.
Выводить команду на поле, помогать молодым футболистам - всё это очень приятные вещи для меня. Я большой поклонник „Манчестер Юнайтед“, люблю этот клуб на протяжении многих лет».
35-летний Кэррик выступает за МЮ с 2006 года.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Соккер.ру» разбирается в текущем рейтинге клубов от УЕФА, где правят «Реал» и «Атлетико», а чемпион России не проходит даже в первую сотню. Что бы это все значило?
19:24 Фото «Наполи» представил основной комплект формы 4
Вчера
19:22 Официально Фото «Манчестер Юнайтед» подписал пятилетний контракт с Лукаку 50
60
Или войдите через