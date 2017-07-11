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«Реал» отправился в США без Рамоса и Роналду

Соккер.Ру // Заграница: события, Реал, Рамос Серхио, Роналду Криштиану
Сегодня, 17:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан огласил список из 26 футболистов, которые в составе команды отправились в турне по США. В перечне футболистов отсутствует Серхио Рамос, Криштиану Роналду, а также футболисты, игравшие на молодежном Евро: Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Борха Майораль и Хесус Вальехо. Ожидается, что все они присоединятся к «Реалу» 21 июля. Кроме того, тогда же состав команды пополнит Дани Себальос.

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес, Лука Зидан;

Защитники: Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес, Данило, Луисми Кесада, Альваро Техеро, Хакими Ашраф, Ману Эрнандо;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Иско, Матео Ковачич, Лукас Васкес, Оскар, Франчу;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Альваро Мората, Дани Гомес.

В рамках североамериканского турне «Реал» сыграет с МЮ, «Манчестер Сити» и «Барселоной».

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