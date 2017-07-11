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Манчини: «Кокорин и Дзюба в этом сезоне должны забить 35 голов на двоих»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кокорин Александр, Дзюба Артём, Манчини Роберто
Сегодня, 23:02 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, чего он ждет от нападающих команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
«От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба – высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину – как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в „Зените“».
В прошлом сезоне Кокорин забил 10 мячей во всех турнирах, а Дзюба - 14.
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вспрыснул фейк ,что дзюба не нужен и ему ищут клуб.
тарасовка тут же активизировалась . начали дзюбу грязью поливать. когда игрок плохой его просто игнорируют и не говорят о нем. а тут все ветки спартачами зависли что он такой сякой.
значит хороший решил манчини
Дзюба = 5 голов
Вместе получается = 35
Это тебе не Балотелли..