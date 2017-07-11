Манчини: «Кокорин и Дзюба в этом сезоне должны забить 35 голов на двоих»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, чего он ждет от нападающих команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

«От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба – высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину – как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в „Зените“».

В прошлом сезоне Кокорин забил 10 мячей во всех турнирах, а Дзюба - 14.