Рейтинг@Mail.ru

«Бавария» больше не будет делить «Альянц Арену» с «Мюнхен 1860»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: стадионы, Бавария, Мюнхен 1860
Сегодня, 20:14 | Источник: Espn.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Бавария» объявила о разрыве контракта с клубом «Мюнхен 1860», по которому тот проводил домашние матчи на стадионе «Альянц Арена». Теперь сто процентов акций стадиона принадлежит «Баварии». Сообщается, что решение о передаче прав на стадион «Баварии» принято по инициативе обоих клубов.

Ранее сообщалось о планах клуба «Мюнхен 1860» покинуть «Альянц Арену».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10 июля 2017
23:33 Фото Брат Джанлуиджи Доннаруммы прошел медосмотр в «Милане» 11
08 июля 2017
09:18 На «Камп Ноу» меняют газон 8
07 июля 2017
19:39 «Ювентус» продал 29300 абонементов за несколько часов 6
28 июня 2017
10:10 Харьковскому «Гелиосу» сообщили о минировании домашнего стадиона 9
21 июня 2017
22:54 «Тоттенхэму» не разрешили менять размеры поля «Уэмбли» 8
14 июня 2017
21:31 «Мюнхен 1860» планирует покинуть «Альянц Арену» 4
02 июня 2017
Александр Чистяков
Города и страны. Где разыгрывали Кубок чемпионов?
​В субботу Кардифф впервые примет финальный матч Лиги чемпионов. «Соккер.ру» расскажет, в каких странах, городах и на каких стадионах разыгрывали «ушастого».
Комментариев: 6
25 мая 2017
17:30 Фото «Реал» согласовал с властями Мадрида проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу» 17
16 мая 2017
21:58 Vodafone отказался покупать название стадиона «Вест Хэма» 6
15 мая 2017
DXTK
Прощание на «Уайт Харт Лейн»
Блогер «Соккер.ру» DXTK по случаю прощания «Тоттенхэма» с «Уайт Харт Лейн» предлагает вспомнить самые памятные вехи в истории стадиона.
Комментариев: 15
все материалы по этой теме
Турниры