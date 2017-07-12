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«Бавария» больше не будет делить «Альянц Арену» с «Мюнхен 1860»
Сегодня, 20:14 | Источник: Espn.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Бавария» объявила о разрыве контракта с клубом «Мюнхен 1860», по которому тот проводил домашние матчи на стадионе «Альянц Арена». Теперь сто процентов акций стадиона принадлежит «Баварии». Сообщается, что решение о передаче прав на стадион «Баварии» принято по инициативе обоих клубов.
Ранее сообщалось о планах клуба «Мюнхен 1860» покинуть «Альянц Арену».
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