Бердыев будет зарабатывать в «Рубине» от 2 до 3.5 млн евро в год

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев еще не подписал контракт с клубом, но это лишь вопрос времени.

По информации СМИ, Бердыев будет получать от 2 до 3.5 млн евро в год, а сам договор будет рассчитан минимум на три года. Таким образом, Бердыев станет вторым по размеру оклада тренером чемпионата России после Роберто Манчини, который по контракту с «Зенитом» заработает до 7 млн евро в год.

При этом отмечается, что несмотря на щедрый контракт, трансферная активность «Рубина», по крайней мере этим летом, значительно снизится.