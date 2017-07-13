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Бердыев будет зарабатывать в «Рубине» от 2 до 3.5 млн евро в год

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Рубин, Бердыев Курбан
Сегодня, 00:56 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев еще не подписал контракт с клубом, но это лишь вопрос времени.

По информации СМИ, Бердыев будет получать от 2 до 3.5 млн евро в год, а сам договор будет рассчитан минимум на три года. Таким образом, Бердыев станет вторым по размеру оклада тренером чемпионата России после Роберто Манчини, который по контракту с «Зенитом» заработает до 7 млн евро в год.

При этом отмечается, что несмотря на щедрый контракт, трансферная активность «Рубина», по крайней мере этим летом, значительно снизится.

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