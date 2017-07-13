30
Бердыев будет зарабатывать в «Рубине» от 2 до 3.5 млн евро в год
Сегодня, 00:56 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев еще не подписал контракт с клубом, но это лишь вопрос времени.
По информации СМИ, Бердыев будет получать от 2 до 3.5 млн евро в год, а сам договор будет рассчитан минимум на три года. Таким образом, Бердыев станет вторым по размеру оклада тренером чемпионата России после Роберто Манчини, который по контракту с «Зенитом» заработает до 7 млн евро в год.
При этом отмечается, что несмотря на щедрый контракт, трансферная активность «Рубина», по крайней мере этим летом, значительно снизится.
Другие материалы по теме:
Вчера
11 июля 2017
07 июля 2017
06 июля 2017
19:50 Слухи Слуцкий отказался возглавить «Краснодар», усомнившись в профессионализме менеджмента клуба 47
05 июля 2017
04 июля 2017
Александр Чистяков
Читатели справедливо кивнули на античерчесовскую направленность материалов «Соккер.ру», но однобокость – не наша черта. Исправляемся и даем установку на позитив!
60
Или войдите через