СМИ: «Гвардиола возмущен предательством Дани Алвеса»

34-летний защитник Дани Алвес решил продолжить карьеру в ПСЖ, хотя его очень ждал у себя наставник «Манчестер Сити» и давний знакомый бразильца Хосеп Гвардиола.

Испанская пресса сообщает о том, что руководство «горожан» разгневано и разочаровано решением Алвеса, ведь тот уже дал предварительное согласие на переход в английский клуб. Гвардиола возмущен и считает выбор футболиста предательством.

Отметим, что Алвес ранее посчитал нужным извиниться перед своим бывшим наставником.