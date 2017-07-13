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СМИ: «Гвардиола возмущен предательством Дани Алвеса»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Манчестер Сити, ПСЖ, Алвес Даниэль, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 12:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

34-летний защитник Дани Алвес решил продолжить карьеру в ПСЖ, хотя его очень ждал у себя наставник «Манчестер Сити» и давний знакомый бразильца Хосеп Гвардиола.

Испанская пресса сообщает о том, что руководство «горожан» разгневано и разочаровано решением Алвеса, ведь тот уже дал предварительное согласие на переход в английский клуб. Гвардиола возмущен и считает выбор футболиста предательством.

Отметим, что Алвес ранее посчитал нужным извиниться перед своим бывшим наставником.

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