30
СМИ: «Хамес продлил контракт с „Реалом“ перед переходом в „Баварию“»
Сегодня, 11:32 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
Как стало известно испанским источникам, полузащитник Хамес Родригес продлил контракт с «Реалом» на один год перед тем, как отправиться в аренду к «Баварии».
Новое соглашение колумбийца с мадридским коллективом рассчитано до июня 2021 года. В «Реал» 26-летний футболист вернется в 2019 году. Таким образом «сливочные» намерены сохранить высокую трансферную стоимость Хамеса.
Ранее также сообщалось, что мюнхенский клуб вправе выкупить игрока за 35 млн евро после окончания арендного соглашения.
Другие материалы по теме:
09:29 Фото Коршья прилетел на медобследование в «Севилье» 0
00:29 Видео «Бордо» презентовал еврокубковый комплект формы 1
00:23 Фото «Реал» провел первую тренировку в Лос-Анджелесе 3
Вчера
60
Или войдите через