СМИ: «Хамес продлил контракт с „Реалом“ перед переходом в „Баварию“»

Как стало известно испанским источникам, полузащитник Хамес Родригес продлил контракт с «Реалом» на один год перед тем, как отправиться в аренду к «Баварии».

Новое соглашение колумбийца с мадридским коллективом рассчитано до июня 2021 года. В «Реал» 26-летний футболист вернется в 2019 году. Таким образом «сливочные» намерены сохранить высокую трансферную стоимость Хамеса.

Ранее также сообщалось, что мюнхенский клуб вправе выкупить игрока за 35 млн евро после окончания арендного соглашения.