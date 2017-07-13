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СМИ: «Хамес продлил контракт с „Реалом“ перед переходом в „Баварию“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Бавария, Родригес Хамес
Сегодня, 11:32 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник

Как стало известно испанским источникам, полузащитник Хамес Родригес продлил контракт с «Реалом» на один год перед тем, как отправиться в аренду к «Баварии».

Новое соглашение колумбийца с мадридским коллективом рассчитано до июня 2021 года. В «Реал» 26-летний футболист вернется в 2019 году. Таким образом «сливочные» намерены сохранить высокую трансферную стоимость Хамеса.

Ранее также сообщалось, что мюнхенский клуб вправе выкупить игрока за 35 млн евро после окончания арендного соглашения.

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