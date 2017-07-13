Тотти обсудил свое будущее с руководством «Ромы»

Франческо Тотти в среду, 12 июля, встретился с руководством «Ромы» и обсудил свое будущее в клубе. Руководство римской команды предлагает Тотти занять одну из административных должностей.

Ранее сообщалось, что Тотти может продолжить карьеру в Японии.