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Тотти обсудил свое будущее с руководством «Ромы»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Рома, Тотти Франческо
Сегодня, 00:44 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Франческо Тотти в среду, 12 июля, встретился с руководством «Ромы» и обсудил свое будущее в клубе. Руководство римской команды предлагает Тотти занять одну из административных должностей.

Ранее сообщалось, что Тотти может продолжить карьеру в Японии.

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