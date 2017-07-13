«Шахтер» стилизовал номера на футболках под горящие угли

Донецкий «Шахтер» представил креативный дизайн новой домашней формы. Номера на футболках игроков будут стилизованы под горящие угли.

В аналогичной стилистике оформлены элементы фасада «Донбасс Арены», клубный автобус «горняков», а также абонементы на предстоящий сезон.

Напомним, что команда продолжает готовиться ко встрече с киевским «Динамо» в рамках Суперкубка Украины.