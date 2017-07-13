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«Шахтер» стилизовал номера на футболках под горящие угли
Сегодня, 10:18 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Роман Мельник
Донецкий «Шахтер» представил креативный дизайн новой домашней формы. Номера на футболках игроков будут стилизованы под горящие угли.
В аналогичной стилистике оформлены элементы фасада «Донбасс Арены», клубный автобус «горняков», а также абонементы на предстоящий сезон.
Напомним, что команда продолжает готовиться ко встрече с киевским «Динамо» в рамках Суперкубка Украины.
🔥 ⚒ Номера на футболках домашней формы «Шахтера» получили новый дизайн! 💥 🔥
Узнать подробности: https://t.co/UiapHsdjT2 pic.twitter.com/D0JICubBx5
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 июля 2017 г.
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А у самих «Томь» кое-как доигрывает чемпионат с детьми в составе. И это в Премьер-Лиге!
Чем же у нас ситуация-то лучше, господа?))