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Коршья прилетел на медобследование в «Севилье»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Лилль, Севилья, Коршья Себастьен
Сегодня, 09:29 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Лилля» Себастьен Коршья вчера прилетел в Севилью, чтобы подписать контракт с одноименным клубом. 26-летний игрок пройдет медобследование, после чего присоединится к команде в Японии. 

Ранее агент игрока заявил, что Себастьен перейдет в один из крупнейших клубов Европы.

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