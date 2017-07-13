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Коршья прилетел на медобследование в «Севилье»
Сегодня, 09:29 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Лилля» Себастьен Коршья вчера прилетел в Севилью, чтобы подписать контракт с одноименным клубом. 26-летний игрок пройдет медобследование, после чего присоединится к команде в Японии.
Ранее агент игрока заявил, что Себастьен перейдет в один из крупнейших клубов Европы.
🛬 Sébastien Corchia ya está en Sevilla
➡️ https://t.co/UHPUq73NC3 pic.twitter.com/es0VnYbvFd
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 12 июля 2017 г.
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