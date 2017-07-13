Коршья прилетел на медобследование в «Севилье»

Защитник «Лилля» Себастьен Коршья вчера прилетел в Севилью, чтобы подписать контракт с одноименным клубом. 26-летний игрок пройдет медобследование, после чего присоединится к команде в Японии.

Ранее агент игрока заявил, что Себастьен перейдет в один из крупнейших клубов Европы.