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Фигурант коррупционного скандала в ФИФА Чак Блейзер ушел из жизни
Сегодня, 09:07 | Источник: Afp.com | Редакция: Роман Мельник
Американец Чак Блейзер, участвовавший в скандалах со взятками в ФИФА, ушел из жизни на 72-м году. Об этом сообщили его адвокаты.
Блейзер в разное время занимал посты члена исполнительного комитета ФИФА и генерального секретаря КОНКАКАФ. После обвинений о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, функционер признался в содеянном и заплатил штраф. Блейзер также сообщил о взяточничестве членов исполкома ФИФА во время определения стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов.
В 2015 году Блейзер был пожизненно отстранен от футбола. Уже тогда он лечился от рака.
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