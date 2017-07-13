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Фигурант коррупционного скандала в ФИФА Чак Блейзер ушел из жизни

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 09:07 | Источник: Afp.com | Редакция: Роман Мельник

Американец Чак Блейзер, участвовавший в скандалах со взятками в ФИФА, ушел из жизни на 72-м году. Об этом сообщили его адвокаты.

Блейзер в разное время занимал посты члена исполнительного комитета ФИФА и генерального секретаря КОНКАКАФ. После обвинений о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, функционер признался в содеянном и заплатил штраф. Блейзер также сообщил о взяточничестве членов исполкома ФИФА во время определения стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов.

В 2015 году Блейзер был пожизненно отстранен от футбола. Уже тогда он лечился от рака.

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