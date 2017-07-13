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США с трудом обыграли Мартинику в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
Сегодня, 08:12 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
Во втором туре Золотого кубка КОНКАКАФ США не без проблем одолели скромную сборную Мартиники. Таким образом, американцы на домашнем турнире возглавили группу B с 4 набранными очками. В заключительном туре Панама (тоже 4 очка) сыграет с Мартиникой, а США встретится со сборной Никарагуа.
Тампа, «Рэймонд Джеймс Стэдиум»
США – Мартиника – 3:2 (0:0)
Голы: Гонсалес 54, Моррис 64, Моррис 76 — Парсемен 66, Парсемен 76.
Состав сборной США: Гьюзан, Личай, Гонсалес, Хеджес, Морроу, Арриола (Понтиус 73), Рольдан, Зардес, Акоста (Бедойя 62), Агудело (Маккарти 86), Моррис.
Главный тренер: Брюс Арена.
Судья: Анри Бехарано.
Ранее победу над Сальвадором одержала сборная Мексики.
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