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Дани Алвес - игрок ПСЖ
Сегодня, 17:35 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, бразильский защитник Дани Алвес стал игроком ПСЖ. Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до лета 2019 года. Напомним, что парижанам Алвес достался бесплатно, поскольку присоединился к клубу на правах свободного агента.
За свою карьеру Алвес поиграл за «Байю», «Севилью», «Барселону» и «Ювентус». Он провел 654 официальных матча, в которых забил 42 гола и сделал 138 результативных передач.
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Скоро сезон начинается,делай заготовки,а потом после побед Реала будешь пропадать,но я то тебя помню и как ты вечно ложаешь!
Бавария уже не в фаворе у сектантов?
"Сити" предлагал Алвесу 2-летний контракт с зарплатой около 120 тысяч фунтов в неделю, в то время как "ПСЖ" сделал ему предложение о контракте с зарплатой 230 тысяч фунтов в неделю. Самый высокооплачиваемый игрок "Сити" – Серхио Агуэро – получает 250 тысяч фунтов в неделю.