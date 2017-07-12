Дани Алвес - игрок ПСЖ

Как и ожидалось, бразильский защитник Дани Алвес стал игроком ПСЖ. Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до лета 2019 года. Напомним, что парижанам Алвес достался бесплатно, поскольку присоединился к клубу на правах свободного агента.

За свою карьеру Алвес поиграл за «Байю», «Севилью», «Барселону» и «Ювентус». Он провел 654 официальных матча, в которых забил 42 гола и сделал 138 результативных передач.