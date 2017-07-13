Коршья стал игроком «Севильи»

Вчера защитник «Лилля» Себастьен Коршья прилетел в Севилью на медобследование, а сегодня одноименный испанский клуб официально подтвердил подписание контракта с игроком. 26-летний футболист останется в составе «красно-белых» на четыре года.

По неофициальной информации, сумма сделки составила 7,5 млн евро.

Коршья провел на поле все 38 матчей за «Лилль» в минувшем сезоне, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.