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Коршья стал игроком «Севильи»
Сегодня, 15:17 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Роман Мельник
Вчера защитник «Лилля» Себастьен Коршья прилетел в Севилью на медобследование, а сегодня одноименный испанский клуб официально подтвердил подписание контракта с игроком. 26-летний футболист останется в составе «красно-белых» на четыре года.
По неофициальной информации, сумма сделки составила 7,5 млн евро.
Коршья провел на поле все 38 матчей за «Лилль» в минувшем сезоне, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
¡Bienvenido! @SebCorchiaOff 🙌🙌 pic.twitter.com/O3xjEQD5q6
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 13 июля 2017 г.
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