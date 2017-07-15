Мельгарехо: «Очень рад, что Адриано не упустил шанс и забил с моей передачи»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, отличившийся голевой передачей в матче за Суперкубок России, подвёл итоги встречи. Красно-белые одержали победу над «Локомотивом» в дополнительное время со счётом 2:1.

«Согласен, это действительно был важный гол и важный пас. Мне представилась отличная возможность сделать передачу на Луиса и я сумел не растратить её попусту. Очень рад, что и Адриано не упустил этот шанс, и мы сумели вдвоём организовать забитый мяч.

Да, я был спокоен, несмотря на то что входил в такой напряжённый матч со скамейки запасных. Футболистам часто приходится бывать в подобной ситуации, но мы появляемся на поле как раз для того, чтобы показывать хороший футбол. Сегодня мне удалось это сделать, и вот результат: я поучаствовал в забитом мяче, благодаря которому мы выиграли матч за Суперкубок России», — отметил Мельгарехо.