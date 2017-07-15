Моджи: «Очевидно, что Бонуччи ушёл в „Милан“ из-за конфликта с Аллегри»

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи выразил мнение, что причиной перехода защитника Леонардо Бонуччи из туринского клуба в «Милан» стал конфликт с главным тренером «бьянконери» Массимилиано Аллегри:

«Это отличное приобретение для „Милана“. На данный момент Бонуччи является лучшим защитником в Италии. Очевидно, что между ним и Аллегри что-то произошло. Но даже в такой ситуации я бы не стал отдавать его „Милану“, ведь это прямой конкурент „Ювентуса“».