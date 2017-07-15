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Моджи: «Очевидно, что Бонуччи ушёл в „Милан“ из-за конфликта с Аллегри»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Милан, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 06:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи выразил мнение, что причиной перехода защитника Леонардо Бонуччи из туринского клуба в «Милан» стал конфликт с главным тренером «бьянконери» Массимилиано Аллегри:

«Это отличное приобретение для „Милана“. На данный момент Бонуччи является лучшим защитником в Италии. Очевидно, что между ним и Аллегри что-то произошло. Но даже в такой ситуации я бы не стал отдавать его „Милану“, ведь это прямой конкурент „Ювентуса“».

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