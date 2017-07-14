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Таккинарди: «Переход Бонуччи в „Милан“ можно сравнить с трансфером Игуаина в „Юве“»
Сегодня, 18:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал грядущий переход защитника «бьянконери» Леонардо Бонуччи в «Милан».
«„Милан“ - самый амбициозный клуб Италии на данный момент и он хочет снова писать историю.
Переход Бонуччи олицетворяет современный футбол. То же самое случилось, когда Игуаин перешел в „Юве“, а теперь настала очередь „бьянконери“ побыть в шкуре болельщиков „Наполи“».
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Но
разве уход Игуаина из Наполи и уход Бонуччи это одно и тоже ?