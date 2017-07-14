Таккинарди: «Переход Бонуччи в „Милан“ можно сравнить с трансфером Игуаина в „Юве“»

Бывший игрок «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал грядущий переход защитника «бьянконери» Леонардо Бонуччи в «Милан».

«„Милан“ - самый амбициозный клуб Италии на данный момент и он хочет снова писать историю.

Переход Бонуччи олицетворяет современный футбол. То же самое случилось, когда Игуаин перешел в „Юве“, а теперь настала очередь „бьянконери“ побыть в шкуре болельщиков „Наполи“».