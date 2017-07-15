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Геркус: «Ошибки арбитров — часть игры. Их нужно принимать»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение, Геркус Илья
Сегодня, 13:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент «Локомотива» Илья Геркус не считает нужным критиковать арбитра матча со «Спартаком» за Суперкубок России:

«В матчах такого уровня ошибки, к сожалению, случаются, но это часть игры и их нужно принимать».

Ранее об арбитре Владиславе Безбородове резко высказался наставник «железнодорожников» Юрий Семин. Его поддержал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

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