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Геркус: «Ошибки арбитров — часть игры. Их нужно принимать»
Сегодня, 13:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Президент «Локомотива» Илья Геркус не считает нужным критиковать арбитра матча со «Спартаком» за Суперкубок России:
«В матчах такого уровня ошибки, к сожалению, случаются, но это часть игры и их нужно принимать».
Ранее об арбитре Владиславе Безбородове резко высказался наставник «железнодорожников» Юрий Семин. Его поддержал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
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Естественно, Адриано мерзко потом симулировал травму руки и вызвал врачебную команду. Ее пришлось потом мерзко забинтовать)
Вывод тут один: Адриано красавчик) Семину сходить к окулисту. Безбородов пожалел Тарасова, который искупил свою вину)