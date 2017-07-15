Геркус: «Ошибки арбитров — часть игры. Их нужно принимать»

Президент «Локомотива» Илья Геркус не считает нужным критиковать арбитра матча со «Спартаком» за Суперкубок России:

«В матчах такого уровня ошибки, к сожалению, случаются, но это часть игры и их нужно принимать».

Ранее об арбитре Владиславе Безбородове резко высказался наставник «железнодорожников» Юрий Семин. Его поддержал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.