Луис Адриано: «Сезон для „Спартака“ начинается так, как я и хотел»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано отметился первым голом в матче за Суперкубок России. Бразилец поделился радостью после завоевания трофея:

«Сезон начинается так, как я и хотел. „Спартак“ одержал победу а я забил гол. Причем забил его в важный момент, когда счет в матче был нулевым. Эта победа придаст нам энтузиазма в преддверии сезона».

Напомним, «красно-белые» одержали победу над «Локомотивом» в дополнительное время.