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Луис Адриано: «Сезон для „Спартака“ начинается так, как я и хотел»
Сегодня, 08:17 | Источник: Globoesporte | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Спартака» Луис Адриано отметился первым голом в матче за Суперкубок России. Бразилец поделился радостью после завоевания трофея:
«Сезон начинается так, как я и хотел. „Спартак“ одержал победу а я забил гол. Причем забил его в важный момент, когда счет в матче был нулевым. Эта победа придаст нам энтузиазма в преддверии сезона».
Напомним, «красно-белые» одержали победу над «Локомотивом» в дополнительное время.
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Да он забьет один больше чем коко,дзюба,