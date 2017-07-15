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Луис Адриано: «Сезон для „Спартака“ начинается так, как я и хотел»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение, Адриано Луис
Сегодня, 08:17 | Источник: Globoesporte | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Спартака» Луис Адриано отметился первым голом в матче за Суперкубок России. Бразилец поделился радостью после завоевания трофея:

«Сезон начинается так, как я и хотел. „Спартак“ одержал победу а я забил гол. Причем забил его в важный момент, когда счет в матче был нулевым. Эта победа придаст нам энтузиазма в преддверии сезона».

Напомним, «красно-белые» одержали победу над «Локомотивом» в дополнительное время.

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