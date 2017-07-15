Рейтинг@Mail.ru

Мутко: «„Спартак“ и „Локомотив“ показали настоящий футбол»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение, Мутко Виталий
Сегодня, 12:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от поединка «Спартака» и «Локомотива» за Суперкубок России:

«Старт сезона получился очень ярким, красочным. Матч захватывающий, играли две очень сильные команды. Мне очень понравилась игра, уверен, что миллионам поклонников тоже, матч получился настоящий кубковый. Видно, что оба клуба подошли к чемпионату во всеоружии.

Кубковые матчи и отличаются тем, что решилось все в последний момент, и регламент у них особенный. Ясно, что первый матч было тяжело играть, но по накалу и драйву - это настоящий футбол. Если так будем играть, зритель будет на стадионах, рейтинги трансляций будут хорошими. Такой футбол люди любят».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:09
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:08
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:00
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 12:57
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:53
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 12:50
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:45
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:45
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:02 Геркус: «Ошибки арбитров — часть игры. Их нужно принимать» 2
11:19 Егоров: «Безбородов не испортил матч за Суперкубок» 29
10:36 Нигматуллин: «Луис Адриано – красавчик. „Спартак“ победил заслуженно» 50
08:58 Фернандо: «Победа над „Локомотивом“ придаст „Спартаку“ много сил» 28
08:17 Луис Адриано: «Сезон для „Спартака“ начинается так, как я и хотел» 44
07:45 Трабукки: «„Зенит“ – главный кандидат на чемпионство» 53
06:56 Федун: «Стоит ли ждать усиления? Спрашивайте у Карреры и Родионова, бюджет выделен» 19
04:59 Прядкин: «Думаю, игроки „Спартака“ не будут мальчиками для битья в Лиге чемпионов» 17
01:55 Федун: «В матче за Суперкубок было очень достойное судейство» 19
00:59 Сёмин: «Судья полностью испортил матч» 193
все материалы по этой теме
Турниры