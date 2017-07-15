Мутко: «„Спартак“ и „Локомотив“ показали настоящий футбол»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от поединка «Спартака» и «Локомотива» за Суперкубок России:

«Старт сезона получился очень ярким, красочным. Матч захватывающий, играли две очень сильные команды. Мне очень понравилась игра, уверен, что миллионам поклонников тоже, матч получился настоящий кубковый. Видно, что оба клуба подошли к чемпионату во всеоружии.

Кубковые матчи и отличаются тем, что решилось все в последний момент, и регламент у них особенный. Ясно, что первый матч было тяжело играть, но по накалу и драйву - это настоящий футбол. Если так будем играть, зритель будет на стадионах, рейтинги трансляций будут хорошими. Такой футбол люди любят».