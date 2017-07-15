Егоров: «Безбородов не испортил матч за Суперкубок»

Завершивший карьеру арбитра Александр Егоров оценил действия рефери Владислава Безбородова в матче «Спартака» и «Локомотива» за Суперкубок России:

«Безбородов хорошо провёл матч, все его решения были последовательными. Было несколько сложных моментов, в том числе попадание мяча в руку и эпизод с Луисом Адриано. Моё мнение – Влад ничего не испортил. Арбитр выбрал тактику на матч, чтобы он получился боевым и зрелищным.

Если момент с Адриано поступит в комиссию, будем его рассматривать. Я ещё не видел повтор, так как был на стадионе. Возможно, Безбородовоу стоило дать пораньше свисток, тогда тему бы не муссировали. Но я не думаю, что этот эпизод повлиял на исход матча».