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Нигматуллин: «Луис Адриано – красавчик. „Спартак“ победил заслуженно»
Сегодня, 10:36 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший голкипер«Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от победы «красно-белых» в матче за Суперкубок России:
«Луис Адриано – красавчик, забил вчера отличный мяч. У меня нет ни малейшего желания комментировать судейство. По поводу возможной второй жёлтой карточки бразильцу – у меня нет причин, чтобы усомниться в компетентности Безбородова.
Конечный результат справедлив. У „Локомотива“ далеко не идеальная линия обороны, потому случались провалы и сбои. „Локомотиву“ ещё нужно наращивать мощь».
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На счёт ПОБЕДЫ сомнений НЕТ!!!
А вот Луис я бы добавил ещё и "хороший" артист
как Он грамотно избежал красной карточки....
Ну-ну)))