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Нигматуллин: «Луис Адриано – красавчик. „Спартак“ победил заслуженно»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение, Нигматуллин Руслан
Сегодня, 10:36 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший голкипер«Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от победы «красно-белых» в матче за Суперкубок России:

«Луис Адриано – красавчик, забил вчера отличный мяч. У меня нет ни малейшего желания комментировать судейство. По поводу возможной второй жёлтой карточки бразильцу – у меня нет причин, чтобы усомниться в компетентности Безбородова.

Конечный результат справедлив. У „Локомотива“ далеко не идеальная линия обороны, потому случались провалы и сбои. „Локомотиву“ ещё нужно наращивать мощь».

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