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Мещеряков: «Согласен с Семиным. На ключевые игры нужно назначать иностранцев»
Сегодня, 12:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков согласен с главным тренером «железнодорожников» Юрием Семиным, раскритиковавшим судью в матче за Суперкубок России:
«Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта.
Согласен с Семиным, что были отдельные моменты, решения судей в которых были, мягко говоря, непонятны даже специалистам. Эти эпизоды должны разбираться на самом верху в судейском корпусе. Отдельным игрокам надо было показывать вторую желтую карточку, и все это видели».
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Естественно, Адриано мерзко потом симулировал травму руки и вызвал врачебную команду. Ее пришлось потом мерзко забинтовать)
Вывод тут один: Адриано красавчик) Семину сходить к окулисту.
Сколько газпром за Дриусси заплатил? 15-ть? Посмотрим, как это №усиление" против Джикия будет играть.
Оценка судейства двойка. За такие победы стыдно. ИМХО.
0 побед
4 ничьи
4 поражения
А то некоторые даже не усиливаются надеясь что ...... всё без комментариев....
Жалко Локо...и начинающийся чемпионат......
От сюда и результат.
Налейте Палычу,пусть отдохнёт под наркозом.
Отдельной команде надо назначать пенальти ( а то и парочку) , и все это видели )))))