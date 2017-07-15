Рейтинг@Mail.ru

Мещеряков: «Согласен с Семиным. На ключевые игры нужно назначать иностранцев»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение
Сегодня, 12:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков согласен с главным тренером «железнодорожников» Юрием Семиным, раскритиковавшим судью в матче за Суперкубок России:

«Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта.

Согласен с Семиным, что были отдельные моменты, решения судей в которых были, мягко говоря, непонятны даже специалистам. Эти эпизоды должны разбираться на самом верху в судейском корпусе. Отдельным игрокам надо было показывать вторую желтую карточку, и все это видели».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:00
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 12:59
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:57
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:54
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 12:51
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:51, редактировал Сегодня 12:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:50
ответ пользователю Трезвый повар (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:49
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:49
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 12:47
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:02 Геркус: «Ошибки арбитров — часть игры. Их нужно принимать» 2
12:40 Мутко: «„Спартак“ и „Локомотив“ показали настоящий футбол» 12
11:19 Егоров: «Безбородов не испортил матч за Суперкубок» 29
10:36 Нигматуллин: «Луис Адриано – красавчик. „Спартак“ победил заслуженно» 50
08:58 Фернандо: «Победа над „Локомотивом“ придаст „Спартаку“ много сил» 28
08:17 Луис Адриано: «Сезон для „Спартака“ начинается так, как я и хотел» 44
07:45 Трабукки: «„Зенит“ – главный кандидат на чемпионство» 53
06:56 Федун: «Стоит ли ждать усиления? Спрашивайте у Карреры и Родионова, бюджет выделен» 19
04:59 Прядкин: «Думаю, игроки „Спартака“ не будут мальчиками для битья в Лиге чемпионов» 17
01:55 Федун: «В матче за Суперкубок было очень достойное судейство» 19
все материалы по этой теме
Турниры