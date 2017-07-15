Фернандо: «Победа над „Локомотивом“ придаст „Спартаку“ много сил»

Бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо оценил важность завоевания Суперкубка России:

«Нам было очень важно начать новую кампанию с победы. В этом сезоне мы выступаем еще и в Лиге чемпионов, в дополнение к соревнованиям в России. Этот титул придаст нам много сил».

Поединок «Спартака» и «Локомотива» закончился в дополнительное время. В составе «железнодорожников» голом отметился Мануэл Фернандеш. В составе «Спартака» отличились Луис Адриано и Квинси Промес.