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Фернандо: «Победа над „Локомотивом“ придаст „Спартаку“ много сил»
Сегодня, 08:58 | Источник: Globoesporte | Редакция: Роман Мельник
Бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо оценил важность завоевания Суперкубка России:
«Нам было очень важно начать новую кампанию с победы. В этом сезоне мы выступаем еще и в Лиге чемпионов, в дополнение к соревнованиям в России. Этот титул придаст нам много сил».
Поединок «Спартака» и «Локомотива» закончился в дополнительное время. В составе «железнодорожников» голом отметился Мануэл Фернандеш. В составе «Спартака» отличились Луис Адриано и Квинси Промес.
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