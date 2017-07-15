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Тарасов: «Был уверен, что судья удалит Адриано»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение, Тарасов Дмитрий, Адриано Луис
Сегодня, 20:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что судья должен был удалить форварда «Спартака» Луиса Адриано за фол на нем в матче за Суперкубок России, который взяли в итоге спартаковцы, победив со счетом 2:1.

«Думаю, там все очевидно - это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по-футбольному.

Знаю, что иногда могу сыграть жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем. Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил, потому что был уверен, что дадут красную карточку Адриано.

Сложно сказать, ключевой это был момент или нет, но „Спартак“ мог оказаться в меньшинстве, и нам, конечно, было бы легче. Сейчас могу сказать, что это был ключевой эпизод, но игра уже завершилась со счетом 2:1 в пользу „Спартака“, поэтому говорить можно все что угодно. Эпизод уже в истории, и я не вижу смысла больше его обсуждать».

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