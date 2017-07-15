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Жуков: «Может, „Спартаку“ Дзюбу вернуть?»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение
Сегодня, 18:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, являющийся болельщиком «Спартака», оценил игру команды с «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке страны.

«В целом матч понравился. Для начала сезона обе команды находятся в хорошей форме. „Спартак“, конечно, имел преимущество на протяжении всего матча.

Не задевает, что забивают легионеры? Хотелось бы, чтобы наши больше забивали. Но в сборной „Спартак“ неплохо представлен, в нападении красно-белых играют легионеры, что тут поделаешь? Может, Дзюбу вернуть?»

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