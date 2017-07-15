30
Жуков: «Может, „Спартаку“ Дзюбу вернуть?»
Сегодня, 18:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, являющийся болельщиком «Спартака», оценил игру команды с «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке страны.
«В целом матч понравился. Для начала сезона обе команды находятся в хорошей форме. „Спартак“, конечно, имел преимущество на протяжении всего матча.
Не задевает, что забивают легионеры? Хотелось бы, чтобы наши больше забивали. Но в сборной „Спартак“ неплохо представлен, в нападении красно-белых играют легионеры, что тут поделаешь? Может, Дзюбу вернуть?»
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
Перешел в стан принципиального соперника.
Это и называется "сжег мосты", разве нет?
Дзюба всегда с тобой,
в горе,надежде и радости!
Дзюба всегда спартач,
и без него хоть плач,-
скажем поэтому гадости.
ГАФ-ГАФ-ГАФ