Жуков: «Может, „Спартаку“ Дзюбу вернуть?»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, являющийся болельщиком «Спартака», оценил игру команды с «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке страны.

«В целом матч понравился. Для начала сезона обе команды находятся в хорошей форме. „Спартак“, конечно, имел преимущество на протяжении всего матча.

Не задевает, что забивают легионеры? Хотелось бы, чтобы наши больше забивали. Но в сборной „Спартак“ неплохо представлен, в нападении красно-белых играют легионеры, что тут поделаешь? Может, Дзюбу вернуть?»