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Георги Миланов: «Играть с „Анжи“ на выезде всегда нелегко»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Миланов Георги
Сегодня, 19:44 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник ЦСКА  Георги Миланов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата России с «Анжи».

«Наконец-то закончились сборы и начинается сезон. Мы хорошо поработали в Австрии и готовы к чемпионату. Надеемся начать с победы в Махачкале, хотя играть с „Анжи“ на выезде всегда нелегко», — сказал Миланов.

Напомним, что «Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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