30
Георги Миланов: «Играть с „Анжи“ на выезде всегда нелегко»
Сегодня, 19:44 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата России с «Анжи».
«Наконец-то закончились сборы и начинается сезон. Мы хорошо поработали в Австрии и готовы к чемпионату. Надеемся начать с победы в Махачкале, хотя играть с „Анжи“ на выезде всегда нелегко», — сказал Миланов.
Напомним, что «Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через