Георги Миланов: «Играть с „Анжи“ на выезде всегда нелегко»

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата России с «Анжи».

«Наконец-то закончились сборы и начинается сезон. Мы хорошо поработали в Австрии и готовы к чемпионату. Надеемся начать с победы в Махачкале, хотя играть с „Анжи“ на выезде всегда нелегко», — сказал Миланов.

Напомним, что «Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.