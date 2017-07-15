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Парфенов: «„Тосно“ - гордая команда, которая просто так очки никому не отдаст»

Матч: ТосноТосно0 : 1УфаУфа
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Парфенов Дмитрий
Сегодня, 20:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1) в матче 1-го тура РФПЛ.

«Хотел бы поздравить с началом чемпионата. Все соскучились по футболу. В начале матча у нас было много ошибок при выходе в атаку, ребята волновались. Сейчас они очень переживают за результат. Мы понимали, что будет тяжело, и как раз в одном эпизоде нам не хватило концентрации. Эпизод этот стал голевым. Возможностей забить было не так много, игра была вязкой, но мы будем двигаться дальше.

Не хватило гола, которого бы хватило для победы. Это сделала команда соперника. Эмоции и желание захлестнули, и нам не хватило хладнокровия. Что касается Нуну, он не вышел, потому что это мой выбор. Я доволен футболистами, которые вышли с первых минут. Мы тренируемся каждый день и смотрим на каждого футболиста. Любой из наших игроков – футболист основного состава.

Любой тренер скажет, что ему нужны для состава еще сильные футболисты. У нас ровный коллектив, будем двигаться вперед. Может быть, будет 1-2 приобретения. Я доволен ребятами и их отношением к делу, с таким отношением у нас все будет хорошо. Вы думаете, что я ставил задачу остаться в Премьер-Лиге? Если будешь ставить такие задачи – вылетишь. Мы – гордая молодая команда и никому просто так не отдадим очки».

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