Семак: «У нас впереди еще много работы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.

«Согласен с тем, что второй тайм „Уфа“ провела лучше, выглядели более целостно, но у нас еще много работы. Было большое количество брака, не все получалось.

У нас были моменты, когда мы должны были больше создавать, но ошибались. Думаю, что эффект первого матча испортил качество игры уфимцев», — сказал Семак.