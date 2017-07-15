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Семак: «У нас впереди еще много работы»

Матч: ТосноТосно0 : 1УфаУфа
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Семак Сергей
Сегодня, 20:17 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.

«Согласен с тем, что второй тайм „Уфа“ провела лучше, выглядели более целостно, но у нас еще много работы. Было большое количество брака, не все получалось.

У нас были моменты, когда мы должны были больше создавать, но ошибались. Думаю, что эффект первого матча испортил качество игры уфимцев», — сказал Семак.

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