Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 6.90.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.
Пропускают матч
«Астон Вилла»: Хос Кортни — Травма мышц живота, Бэйли Леон — Травма лодыжки.
Форма команд
На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Львы» отстают на 40 очков.
За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Астон Вилла» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей -1 и +7 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Астон Вилла»: 1.38 — 1.38, дома 1.63 — 1.56.
«Ливерпуль»: 2.49 — 0.66, в гостях 2.41 — 0.88.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 07 мая), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
«Ливерпуль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:1, 1:4, 7:2, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тайм/матч — гости/гости» с коэффициентом 2.02.