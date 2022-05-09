1652045584

сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 6.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Астон Вилла»: Хос Кортни — Травма мышц живота, Бэйли Леон — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Львы» отстают на 40 очков.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Астон Вилла» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей -1 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Астон Вилла»: 1.38 — 1.38, дома 1.63 — 1.56.

«Ливерпуль»: 2.49 — 0.66, в гостях 2.41 — 0.88.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 07 мая), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Ливерпуль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:1, 1:4, 7:2, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тайм/матч — гости/гости» с коэффициентом 2.02.