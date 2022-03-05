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сегодня, 02:38

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 7.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.07.

Пропускают матч

«Бернли»: Питерс Эрик — Травма колена, Гудмундссон Йохан — Простуда.

«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 29 очков.

За последние пять матчей «Челси» и «Бернли» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бернли»: 0.88 — 1.28, дома 0.83 — 1.00.

«Челси»: 1.96 — 0.72, в гостях 1.69 — 0.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Челси» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 2:0, 0:3, 3:0, 2:4).

«Челси» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:3, 2:4, 0:4, 1:2, 1:1).

«Челси» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 0:3, 3:0, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.50.

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