Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 7.50.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.07.
Пропускают матч
«Бернли»: Питерс Эрик — Травма колена, Гудмундссон Йохан — Простуда.
«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 29 очков.
За последние пять матчей «Челси» и «Бернли» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +1 и +2 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бернли»: 0.88 — 1.28, дома 0.83 — 1.00.
«Челси»: 1.96 — 0.72, в гостях 1.69 — 0.62.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
«Челси» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 2:0, 0:3, 3:0, 2:4).
«Челси» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:3, 2:4, 0:4, 1:2, 1:1).
«Челси» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 0:3, 3:0, 2:4).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.50.
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