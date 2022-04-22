Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Брайтон энд Хоув Альбион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.
Пропускают матч
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Биссума Ив — Перебор желтых карточек, Модер Якуб — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «чайки» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Святые» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптон» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -3 и -8 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: 0.88 — 1.21, дома 0.63 — 1.25.
«Саутгемптон»: 1.15 — 1.64, в гостях 1.06 — 2.13.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Саутгемптон» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:2, 0:2, 0:1, 0:1, 1:1).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 1:2, 1:1, 0:2).
«Саутгемптон» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 1:2, 1:1, 0:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.60.