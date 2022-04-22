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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брайтон энд Хоув Альбион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Биссума Ив — Перебор желтых карточек, Модер Якуб — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «чайки» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Святые» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптон» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -3 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 0.88 — 1.21, дома 0.63 — 1.25.

«Саутгемптон»: 1.15 — 1.64, в гостях 1.06 — 2.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Саутгемптон» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:2, 0:2, 0:1, 0:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 1:2, 1:1, 0:2).

«Саутгемптон» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 1:2, 1:1, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.60.