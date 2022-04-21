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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Астон Вилла». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Ндиди Вилфрид — Травма колена, Сумаре Бубакари — Травма паха, Варди Джейми — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «лисы» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Львы» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Лестер Сити» и «Астон Вилла» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей +1 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лестер Сити»: 1.52 — 1.65, дома 1.73 — 1.33.

«Астон Вилла»: 1.35 — 1.48, в гостях 1.13 — 1.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 апреля), а у «гостей» лишь два.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:2, 0:1, 4:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.85.