1644633004

вчера, 05:30

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вест Хэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Кастань Тимоти — Травма бедра, Эванс Джонни — Травма бедра, Варди Джейми — Травма бедра.

«Вест Хэм»: Масуаку Артур — Травма колена, Огбонна Анжело — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «молотобойцы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Вест Хэм» и «Лестер Сити» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей -5 и +2 в пользу гостей.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Лестер Сити»: 1.37 — 1.84, дома 1.45 — 1.88.

«Вест Хэм»: 1.60 — 1.54, в гостях 1.56 — 1.68.

Реальность же такова:

«Лестер Сити»: 1.62 — 1.86, дома 1.73 — 1.45.

«Вест Хэм»: 1.75 — 1.29, в гостях 1.58 — 1.08.

Из чего делаем вывод, что «Лестер Сити» при своих болельщиках забивает чаще, чем должен, также как и «Вест Хэм» при чужих имеет хорошую реализацию. Дома мяч из сетки своих ворот «Лестер Сити» достает реже, чем ошибаются их защитники, также как и «Вест Хэм» при чужих реже.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:2 или 1:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 11.75 и 8.90 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (4:1, 3:2, 0:3, 4:1, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:1, 3:2, 0:3, 4:1, 1:2).

«Вест Хэм» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 3:2, 0:3, 4:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.65.