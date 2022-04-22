Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.11. Вероятность ничьи оценивается в 9.00, а поражение доступно по котировке 26.00.
Пропускают матч
«Манчестер Сити»: Менди Бенжамен — Дисквалифицирован.
«Уотфорд»: Кучо — Травма бедра.
Форма команд
На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 55 очков.
За последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Уотфорд» набрали соответственно 11 и 3 очка. Разница мячей +8 и -9 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Манчестер Сити»: 2.34 — 0.63, дома 2.81 — 0.75.
«Уотфорд»: 0.94 — 1.94, в гостях 0.94 — 1.44.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 апреля), а у «гостей» лишь три.
Пять очных встреч
«Манчестер Сити» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:3, 0:4, 8:0, 6:0, 3:1).
«Манчестер Сити» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (8:0, 6:0, 3:1, 3:1, 2:0).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:3, 0:4, 8:0, 6:0, 3:1).
«Манчестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 0:4, 8:0, 6:0, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 26.00.