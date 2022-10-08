1665257587

вчера, 22:33

Пропускают матч

«Ноттингем Форест»: Ниакате Мусса — Травма бедра, Ричардс Омар — Травма икроножной мышцы.

«Астон Вилла»: Диего — Травма ахиллова сухожилия, Динь Люка — Травма лодыжки, Камара Бубакар — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «львы» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лесники» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» набрали соответственно 5 и 0 очков. Разница мячей -14 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ноттингем Форест»: 0.75 — 2.63, дома 1.25 — 2.00.

«Астон Вилла»: 0.75 — 1.25, в гостях 0.50 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 5:5, 0:1, 2:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 5:5, 0:1, 2:1, 2:1).

«Астон Вилла» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 5:5, 0:1, 2:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.01.

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.

2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.

3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».