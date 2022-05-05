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«Брест» — «Страсбур» прогноз

вчера, 18:33
Страсбур

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Страсбур». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.73. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 4.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Брест»: Сибуа Себастьен — Травма ахиллова сухожилия, Дель Кастильо Ромен — Красная карточка, Ле Дуарон Джереми — Мышечная травма, Онора Франк — Травма.
«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Кандил Нордин — Травма, Уорис Маджид — Травма.

Форма команд

На данный момент «гонщики» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пираты» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Брест» и «Страсбур» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +3 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Брест»: 1.29 — 1.37, дома 1.53 — 1.41.
«Страсбур»: 1.66 — 1.11, в гостях 1.35 — 1.24.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:1, 2:2, 0:3, 5:0, 4:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.90.

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