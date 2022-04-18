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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монако». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.83. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 4.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.83.

Пропускают матч

«Монако»: Маецки Радослав — Травма, Марипан Гильермо — Травма колена, Мартинш Желсон — Мышечная травма, Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.

«Ницца»: Атал Юсеф — Травма, Клод Морис Алекси — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монегаски» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Монако» и «Ницца» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей +5 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Монако»: 1.56 — 1.06, дома 1.94 — 0.88.

«Ницца»: 1.31 — 0.88, в гостях 1.31 — 0.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 0:2, 2:1, 1:2, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 0:2, 2:1, 1:2, 2:1).

«Монако» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 0:2, 2:1, 1:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.83.