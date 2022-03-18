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вчера, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фрайбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.67. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 4.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Гройтер Фюрт»: Мариус Функ — Травма колена, Кер Робин — Травма паха, Нганкам Йессик — Травма колена.

«Фрайбург»: Лиенхарт Филипп — Простуда, Кайтель Янник — Травма, Чжон Ву-Ен — Простуда, Эггештайн Максимилиан — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Виргевер Ник, Иттер Джанлука, Мэйерхофер Марко — Гризбек Себастьян, Кристиансен Макс, Левелинг Джейми, Сегин Пауль, Тиллманн Тимоти — Нильсен Хавард, Хргота Бранимир.



«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гульде Мануэль, Гюнтер Кристиан, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Хаберер Яник, Хефлер Николас, Шаллаи Роланд, Шмид Джонатан — Демирович Эрмедин, Хелер Лукас.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей «Фрайбург» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 11 и 4 очка. Разница мячей -8 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гройтер Фюрт»: 0.92 — 2.69, дома 1.00 — 1.85.

«Фрайбург»: 1.65 — 1.12, в гостях 1.46 — 1.15.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Фрайбург» — победитель всех пяти последних очных встреч (3:1, 2:3, 5:2, 1:2, 1:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 2:3, 5:2, 1:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 2:3, 5:2, 1:2, 1:0).

«Фрайбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 2:3, 5:2, 1:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.67.