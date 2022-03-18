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«Гройтер Фюрт» — «Фрайбург» прогноз

вчера, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фрайбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.67. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 4.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Гройтер Фюрт»: Мариус Функ — Травма колена, Кер Робин — Травма паха, Нганкам Йессик — Травма колена.
«Фрайбург»: Лиенхарт Филипп — Простуда, Кайтель Янник — Травма, Чжон Ву-Ен — Простуда, Эггештайн Максимилиан — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Виргевер Ник, Иттер Джанлука, Мэйерхофер Марко — Гризбек Себастьян, Кристиансен Макс, Левелинг Джейми, Сегин Пауль, Тиллманн Тимоти — Нильсен Хавард, Хргота Бранимир.

«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гульде Мануэль, Гюнтер Кристиан, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Хаберер Яник, Хефлер Николас, Шаллаи Роланд, Шмид Джонатан — Демирович Эрмедин, Хелер Лукас.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей «Фрайбург» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 11 и 4 очка. Разница мячей -8 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Гройтер Фюрт»: 0.92 — 2.69, дома 1.00 — 1.85.
«Фрайбург»: 1.65 — 1.12, в гостях 1.46 — 1.15.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Фрайбург» — победитель всех пяти последних очных встреч (3:1, 2:3, 5:2, 1:2, 1:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 2:3, 5:2, 1:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 2:3, 5:2, 1:2, 1:0).

«Фрайбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 2:3, 5:2, 1:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.67.

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Все комментарии

izrafel
izrafel
вчера в 08:23, ред.
Букмекеры и бетторы сильно недооценивают хозяев. Такая недооценка во многом связана с недавним разгромом Гройтера на домашней арене в противостоянии с Лейпцигом(1:6). Здесь надо учитывать уровень соперника, который входит в топ-4 национального первенства и перед этим потерял очки в борьбе с Фрайбургом. При выборе ставки следует учитывать, что перед разгромом от Лейпцига хозяева 6 матчей подряд не проигрывали на домашней арене при трех победах, пропустив 3 мяча. Правда, соперниками были обычные середняки. Но раз в борьбе с ними "трилистники" постоянно набирали очки, значит команда умеет при поддержке 9000 болельщиков продемонстрировать футбол хорошего качества. А недавний унизительный разгром прибавит аутсайдеру Бундеслиги эмоций.
Фрайбург действует в текущем сезоне не по обычному сценарию. Команда Штрайха мощно стартовала, к середине сезона набирала много очков, а потом постепенно доплывала до конца чемпионата, сохраняя место в элитном дивизионе. В текущем футбольном году клуб активно набирает очки во 2 круге, параллельно пробившись в полуфинал Кубка Германии, где в соперники достался Гамбург. Шансы выйти в финал кубка большие. В последнем туре Фрайбург с трудом переиграл Вольфбсург, который набрал хороший ход - победный гол был забит на последних минутах. Сейчас команде предстоит сыграть с более простым соперником, что может расслабить футболистов подсознательно.
Гройтер неплохо играет при поддержке болельщиков, активно набирая очки на домашней арене. Недавний разгром от Лейпцига заставит хозяев ложиться костьми, но реабилитироваться перед своими болельщиками. Фрайбург долгое время на жилах вырывает положительные результаты, что рано или поздно привет к спаду. Высокие коэффициенты на П1 позволяют сыграть с подстраховкой на стороне аутсайдера Бундеслиги. Поэтому Ф1(+1), думается мне, будет хорошо смотреться.
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